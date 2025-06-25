Havaalanında dehşet verici görüntüler: 18 aylık bebek yere fırlatıldı!





Moskova’daki uluslararası bir havaalanında meydana gelen olay, kamuoyunu derinden sarstı. İran’daki çatışmalardan kaçarak Rusya’ya sığınan hamile bir kadın ve 18 aylık oğlu, ülkeye yeni giriş yaptıkları sırada şiddetli bir saldırının hedefi oldu.

Kimliği 31 yaşındaki Belarus vatandaşı Vladimir Vitkov olarak açıklanan bir erkek, hiçbir sebep olmaksızın küçük çocuğu aniden yerden alıp sert şekilde yere fırlattı.

Yere çarpmanın etkisiyle 18 aylık bebek ağır şekilde yaralandı.

Hastaneye kaldırılan çocuğun kafatasında ciddi kırıklar ve omurga zedelenmesi olduğu belirtildi. Sağlık yetkilileri, çocuğun yaşam mücadelesi verdiğini ve komada olduğunu açıkladı.

SALDIRGANIN KANINDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Olay sonrası gözaltına alınan Vladimir Vitkov’un yapılan kan testlerinde esrar ve başka uyuşturucu maddelerin bulunduğu tespit edildi. Polis, saldırının büyük ihtimalle uyuşturucu etkisi altında gerçekleştiğini belirtti. Ancak olayın arkasında ırkçı bir motivasyon olup olmadığı da soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Moskova Bölgesi Çocuk Hakları Ombudsmanı Ksenia Mishonova, saldırıya sert tepki gösterdi.

Vitkov için “canavar” ifadesini kullanan Mishonova, şunları söyledi:

“Bunu kabullenmek inanılmaz derecede zor. Çocuğun iyileşmesini diliyorum ve ailesine bu trajediyi atlatma gücü temenni ediyorum.”

“KASTEN CİNAYETE TEŞEBBÜS” SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Rus kolluk kuvvetleri, saldırıyla ilgili olarak Vitkov hakkında kasten cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda saldırganın akıl sağlığı, uyuşturucu etkisi ve potansiyel ırkçı saiklerle hareket edip etmediği detaylı olarak inceleniyor.