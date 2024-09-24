Havaalanında polisler tarafından yakalandı: Midesindeki, röntgen filmlerinde ortaya çıktı!
Güney Afrika'da Johannesburg Uluslararası Havalimanı'nda tutuklanan bir kadın, röntgen filmlerinde midesinde kokain olduğuna inanılan düzinelerce cisim bulunmasının ardından “uyuşturucu kuryesi” olmakla suçlandı.
İsmi açıklanmayan 30 yaşındaki Namibyalı kadın, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden gelen bir uçakla uyuşturucu kaçırmaya çalıştığı ihbarı üzerine Johannesburg Uluslararası Havalimanı'nda durdurularak tutuklandı.
Polis memurları, kadını havaalanından geçerken yakaladı.
Tutuklanmasının ardından yerel bir hastaneye götürülen kadının çekilen röntgeninde midesinde yuttuğu anlaşılan cisimler tespit edildi.
Güney Afrika polisi, kadının polis koruması altında, toplam ağırlığı yaklaşık 850 gram olan 68 adet kokain şüphesi taşıyan “cisim” bıraktığını söyledi.
Fotoğraf: Kadının midesinden çıkarılan kokain yüklü cisimler
Güney Afrika Polis Teşkilatı Ulusal Komiseri General Fannie Masemola, “Mavi giysili kadın ve erkeklerimiz azılı suçluları yakalamak için çok çalışıyorlar. Güney Afrika, suçlular ve ulus ötesi organize suçlar için bir oyun alanı değildir. Suçluların alanını daraltıyor ve hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz” dedi.
Kadının, 25 Eylül'de uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu bulundurma suçlamalarıyla mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Polis, bunun son iki ay içinde aynı havaalanında uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddiasıyla tutuklanan onuncu kişi olduğunu belirtirken, geçen hafta da Nijerya vatandaşı bir kişinin benzer suçlamalarla tutuklandığını kaydetti.
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