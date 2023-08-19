Havada büyük panik: Kaptan pilot uçuş sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti
ABD’nin Florida eyaletindeki Miami kentinden Şili’nin başkenti Santiago’ya 271 yolcusuyla hareket eden uçağın kaptan pilotu, uçuş sırasında tuvalette fenalaşarak hayatını kaybetti.
LATAM Hava Yolları'nın açıklamasında, Miami-Santiago seferini gerçekleştiren uçağın, kaptan pilotlarından birinin fenalaşması nedeniyle Panama'nın Tocumen Havalimanı'na acil iniş yaptığı duyuruldu.
Haber Global'in aktardığına göre Kaptan pilot Ivan Andaur'a iniş sırasında acil müdahalede bulunulduğu kaydedilen açıklamaya göre, 56 yaşındaki Andaur kurtarılamadı.
LATAM Hava Yolları'nın açıklamasında yaşamını yitiren kaptan pilota 25 yıllık kariyerindeki katkıları için minnet duyulduğu belirtilerek, ailesine taziye dileğinde bulunuldu, yolcuların güvenliği için uçuş sırasında tüm önlemlerin alındığı vurgulandı.
"LA505" sefer numaralı Boeing 787-9 uçağı, yardımcı ve ikinci pilotun yönetiminde sorunsuz olarak Tocumen Havalimanı'na iniş yaptı.
Yolcular, bir gün aradan sonra Panama'dan Şili'ye doğru yola çıktı.
ABD'de pilotların görevlerini sürdürebilmeleri amacıyla 40 yaş altı için yıllık, üstü için ise 6 aylık periyotlarla düzenli sağlık raporu sunma zorunlulukları bulunuyor.
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