Havada korku dolu anlar: 111 yolcu ölümden döndü

Rusya resmi havayolu şirketinin uçağı, 111 yolcusu ile birlikte 20 dakika boyunca irtifa kaybetti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 10.12.2023 - 15:53
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Rusya'nın resmi havayolu şirketi Rossiya'ya ait Airbus A319 havadayken korku dolu anlar yaşandı. 

St. Petersburg'a gitmek üzere havalanan uçak, aniden irtifa kaybetmeye başladı. 111 yolcu taşıyan uçak, yaklaşık 20 dakika boyunca burun üzeri irtifa kaybetti. 

Oksijen maskerlerinin çıktığı uçakta yaşananları aktaran bir yolcu, "Bir anda düşmeye başladık. Herkes bağırıyordu ve bir anda oksijen maskerleri otomatik olarak indi" dedi. 

Yaşanan korku dolu anlarda soğukkanlılığı korumayı başaran uçuş ekibi, uçağın inişini yavaşlatarak sağ salim yolcuları kalkışın gerçekleştiği havalimanına indirdi.


Rusya Havayolu irtifa Korku

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