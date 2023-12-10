Havada korku dolu anlar: 111 yolcu ölümden döndü
Rusya resmi havayolu şirketinin uçağı, 111 yolcusu ile birlikte 20 dakika boyunca irtifa kaybetti.
Rusya'nın resmi havayolu şirketi Rossiya'ya ait Airbus A319 havadayken korku dolu anlar yaşandı.
St. Petersburg'a gitmek üzere havalanan uçak, aniden irtifa kaybetmeye başladı. 111 yolcu taşıyan uçak, yaklaşık 20 dakika boyunca burun üzeri irtifa kaybetti.
Oksijen maskerlerinin çıktığı uçakta yaşananları aktaran bir yolcu, "Bir anda düşmeye başladık. Herkes bağırıyordu ve bir anda oksijen maskerleri otomatik olarak indi" dedi.
Yaşanan korku dolu anlarda soğukkanlılığı korumayı başaran uçuş ekibi, uçağın inişini yavaşlatarak sağ salim yolcuları kalkışın gerçekleştiği havalimanına indirdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin 'emeklilik oyunu' deşifre oldu
- 'Erdoğan İYİ Parti'nin adayı yaparsa...'
- Vuslat Doğan Sabancı'dan kaza sonrası ilk fotoğraf
- 47 milyon kökün 39 milyonu İstanbul'a gönderiliyor...
- Saffet Sancaklı’nın partiden istifası istendi!
- Sancaklı MHP'den istifa etti!
- Nefes kesen mücadelede gülen taraf Fenerbahçe oldu!
- Bize ‘intihar etti’ dediler...
- İsveç’te ‘paraya’ elveda
- Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'den olay yaratan açıklama