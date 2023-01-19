Havai fişeğin elinde patlaması sonucu 3 parmağı kesildi

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:37

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 13:37

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir gencin elinde havai fişek patladı.

Zackary Ghowiba, yılbaşında arkadaşlarından birinin gece yarısı yakmak üzere havai fişek getirdiğini söyledi.

Ghowiba, havai fişeği yaktığını ve yere koyduğunu, ancak patlamadığını söyledi.

Ghowiba, havai fişeği yeniden yakmak için eline aldığında patladığını belirterek, ilk başta sadece bir yanma hissettiğini, ancak sağ eline baktığında bunun sadece bir yanık olmadığını hemen fark ettiğini söyledi.

"NEREDEYSE BAYILACAKTIM"



İşaret ve orta parmağı kesilen Ghowiba, "Başparmağım tendondan sarkıyordu. Neredeyse bayılacaktım. Çok fazla kan kaybı vardı" ifadelerini kullandı.

Ghowiba, "Sol elimle nasıl yazacağımı yeniden öğrenmem gerekiyo. Çoğu insanın yapabildiği temel şeyleri nasıl yapacağımı öğrenmem gerekiyor" diye konuştu.

BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Gencin ailesi, sağlık sigortası olmadığı için hastane faturalarının ödenmesine yardımcı olmak amacıyla bir bağış kampanyası başlattı.

Ghowiba, kopan parmaklarını yeniden oluşturmak için yapılacak ameliyatın yaklaşık 160 bin dolara mal olacağını belirterek, şimdiye kadar 8 bin doların biraz üzerinde bağış topladığını aktardı.