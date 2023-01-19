ABD'de bir kadın, yatağa işediği gerekçesiyle erkek arkadaşını bıçakladı

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:22

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 13:22

ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir kadın, birlikte yaşadığı erkek arkadaşını bıçakladı.

İsmi açıklanmayan adam, gövdesinin sol tarafından yaralandıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Briana Lacost'un erkek arkadaşı, polise verdiği ifadede, Lacost'un son bir buçuk yıldır paylaştıkları yatağa idrarını yaptıktan sonra "aşırı derecede öfkelendiğini" söyledi.

Mağdur, polise yatağa işedikten sonra Lacost tarafından uyandırıldığını ve kendisine vurmaya başladığını söyleyerek, ondan kaçmaya çalışırken Lacost'un "bıçakla kendisine doğru koştuğunu ve bıçakladığını" öne sürdü.

Lacost ve erkek arkadaşının, olaydan bir gün önce dışarıda içki içtikleri ve sarhoş oldukları öğrenildi.

LACOST İTİRAF ETTİ

Lacost, erkek arkadaşını bıçaklamadan önce "onun üzerine işediği ve onu yataktan attığı" için üzgün olduğunu itiraf etti.

Erkek arkadaşına tıbbi yardımda bulunmaya çalıştığını belirten Lacost, daha sonra erkek arkadaşını hastaneye götürdüğünü dile getirdi.

Lacost ayrıca, kavga sırasında erkek arkadaşının kendisini "boğmaya başladığını ve erkek arkadaşını sol kolunun altından bıçaklayarak kendini savunduğunu" söyledi.