Havalimanı pistinde kaza: İki yolcu uçağı çarpıştı

Japonya’daki New Chitose Havalimanı’nın pistinde kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, park halindeki başka bir yolcu uçağına çarptı. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmadı.

İHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:14
Havalimanı pistinde kaza: İki yolcu uçağı çarpıştı
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Japonya’da 2 Ocak’ta Haneda Havalimanı’nda yaşanan ve 5 kişinin ölümüne neden olan uçak kazasının yankıları sürerken, bir uçak kazası daha meydana geldi.

Hokkaido eyaletindeki New Chitose Havalimanı’nın pistinde Korean Air’a ait bir uçak, park halindeki Hong Kong merkezli Cathay Pacific’e ait bir yolcu uçağına çarptı.

Yerel saatle 17.30’da meydana gelen kaza sırasında Korean Air uçağında 289 yolcu ve mürettebatın olduğu, Cathay Pacific uçağında ise yolcu bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından yangın ya da patlama meydana gelmezken, ilk belirlemelere göre yaralanan da olmadı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

New Chitose Havalimanı’ndan bugün yapılması beklenen bazı uçuşlar, bölgede etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle iptal edilmişti.


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