Kameralar kaydetti: Japonya'da gök taşı görüldü

Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü.

İHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 09:57
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Japonya'nın başkenti Tokyo’nun Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden görülen gök taşı sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Yerel saatle 06.55'te gözlenen ve ateş topuna benzeyen gök taşının görüntüleri seyir halindeki araçların kameraları ile evlerin, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Birçok kişi tarafından görüntüleri paylaşılan doğa olayının nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu belirten uzmanlar, gök taşını görenlerin şanslı olduğunu ifade etti.


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