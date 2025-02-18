Havalimanında kabus: Uçak pistte takla attı

Kanada'nın Ontario eyaletindeki bir havalimanında ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağının iniş sırasında kaza yaptığı bildirildi.

Havalimanında kabus: Uçak pistte takla attı
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AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 09:59

CTV News'in haberine göre, eyaletin başkenti Toronto'da yer alan Toronto Pearson Havalimanı'nda ABD'li Delta Havayollarına ait yolcu uçağı, iniş sırasında kaza yaptı.

Yetkililer, kazada 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Havalimanının X hesabından yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin kazanın ardından müdahale ettiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın ters döndüğü ve ekiplerin müdahale ettiği görülüyor.


Etiketler: #Kanada #uçak

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