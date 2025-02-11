4 Mart'ta yürürlüğe girecek: Trump'ın gümrük vergilerine AB ve Kanada'dan sert tepki!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 14:51

Güncelleme: 11.02.2025 - 14:51

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi getirme kararını duyurdu. Trump, alüminyum gümrük vergisini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkardı ve birçok ülke için mevcut istisnaları kaldırarak yeni tarifeler getirdi. 4 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek bu önlemler, özellikle Kanada, Brezilya, Meksika, Güney Kore gibi ülkelerden yapılan ithalatı etkileyecek. Trump, bu adımla gümrük vergilerini basitleştirerek anlaşılması kolay hale getireceğini ifade etti.

AB'DEN KARŞI MİSİLLEME YOLDA

Avrupa Birliği (AB) ise bu kararın ardından karşılıklı önlemler almak için harekete geçti. AB, ABD'ye çelik ihracatını son 10 yılda yıllık ortalama 3 milyar Euro seviyesinde yapıyordu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin kararından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, AB'nin karşı tedbirlerle yanıt vereceğini açıkladı. AB'nin yanıtının detayları netlik kazanmazken, 2018'de uygulanan gümrük vergilerinin yeniden devreye girmesi söz konusu olabilir.

Kanada da ABD'nin aldığı bu kararı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, gerekli yanıtları vereceğini belirtti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğini ifade etti. ABD, ayrıca Çin ve Rusya'dan gelen çelik ve alüminyum ithalatını engellemek için yeni düzenlemeler getirecek.

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRIYOR

Ticaret savaşları ve gümrük tarifelerinin artırılması, dünya çapında büyük endişelere yol açarken, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Trump'ın bu son adımı, küresel ticaretin geleceğiyle ilgili belirsizlikleri arttırdı.