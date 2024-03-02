Hayatı filmde canlandırılmıştı: Mafyanın 'altın çağındaki' en güçlü liderlerini açıkladı

Bir dönem New York'un yeraltı dünyasında yer alan ve çeşitli mafya gruplarıyla ilişkisi bulunan Michael Franzese, Mafya'nın "altın çağı" sırasında en güçlü "patronlarını" açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.03.2024 - 14:12
Hayatı filmde canlandırılmıştı: Mafyanın 'altın çağındaki' en güçlü liderlerini açıkladı
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Genovese, Gambino, Lucchese ve Bonnano mafya grupları ile birlikte New York'un kötü şöhretli 'Beş Ailesi'ni oluşturan Colombo suç çetesinde üst düzey bir isim olan 72 yaşındaki Michael Franzese, Mafya'nın "altın çağı" sırasında en güçlü "patronlarını" açıkladı.

Franzese, Fortune Dergisi'nin "En Zengin ve Güçlü Elli Mafya Patronu" listesinde yer aldı.

Martin Scorsese'nin yönetmenliğini yaptığı "Goodfellas" filminde Franzese'nin hayatı canlandırılmıştı.

Franzese, mafya gruplarının sağladıkları gelirlerden "hükümetin gerçekte ne kadar kazandıklarını bilmesine imkan olmadığını" söyledi.

Franzese, "Benim dönemimde, New York'taki bir numara Gigante'ydi ve muhtemelen ülkedeki bir numaraydı çünkü en güçlü adamdı ve kararları o veriyordu" ifadelerini kullandı.

İşte Franzese'ye göre, New York'ta yaşadığı dönemde 'en güçlü' mafya gruplarının liderleri;

VİNCENT GİGANTE

PAUL CASTELLANO

ANTHONY SALERNO

ANTHONY ACCARDO

SANTO TRAFFİCANTE


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