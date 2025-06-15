İran'ın düzenlediği füze saldırısında Hayfa'da en az 4 kişi yaralandı. Füze düşen bölgelere çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Peki, Hayfa nerede? Hayfa limanı nereye bağlı?

HAYFA NEREDE, HANGÜ ÜLKEDE?

Hayfa, İsrail devletinin kuzey bölgesinde, Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Ülkenin üçüncü büyük şehri olan Hayfa, kuzeyde Lübnan sınırına yakın, güneyde Tel Aviv'e yaklaşık 90 kilometre uzaklıktadır. Şehir, aynı zamanda Kermil Dağı eteklerine kuruludur.

HAYFA LİMANI NEDEN ÖNEMLİ?

Hayfa Limanı, Doğu Akdeniz’in en büyük ve en işlek limanlarından biri olarak kabul edilmektedir. Doğal yapısı itibarıyla Kermil Dağı’nın Akdeniz’e dik inen yamaçlarında korunaklı bir konuma sahiptir. Özellikle 19. yüzyılda Hayfa’nın Akkâ Limanı’nın yerini alması, şehrin ticari potansiyelini artırmıştır.

Limandan Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu’ya doğrudan deniz taşımacılığı yapılmaktadır. Hayfa Limanı, günümüzde İsrail'in dış ticaretinin büyük bölümünü karşılamaktadır.



