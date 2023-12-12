Hayvanat bahçesinde katliam: 31 sincap öldü

Japonya’daki hayvanat bahçesinde ilaçlama sonrası 31 sincap öldü, yetkililer soruşturma başlattı.

DHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 14:09
Hayvanat bahçesinde katliam: 31 sincap öldü
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Japonya’nın Inokashira Hayvanat Bahçesi’nde bakımı yapılan 40 sincaptan 31’i ilaçlama sonrasında öldü, yetkililer soruşturma başlattı.

Inokashira Hayvanat Bahçesi’nden dün yapılan açıklamada 4 Aralık’ta 40 sincaba vücut yüzeyindeki parazitleri yok edecek ilaç verildiği, sincapların barındığı yuvalara böcek ilacı uygulandığı ancak o günden itibaren 31 sincabın öldüğü belirtildi. Yetkililer sincap ölümleriyle ilgili “O zamandan bu yana çok sayıda Japon sincabı öldü ve popülasyonları azaldı. Şu anda ölüm nedenini araştırıyoruz ve hayatta kalan sincapların durumunu takip ediyoruz. Bu durumun neden olabileceği endişelerden dolayı içtenlikle özür dileriz” açıklamasını yaptı.

Sincaplara 3 farklı ilacın kullanıldığını belirten Inokashira Hayvanat Bahçesi yetkilileri, bu ilaçların daha önce de kullanıldığını ve ilaçlama sırasında talimatlara harfiyen uyulduğunu vurguladı. Sincapların bulunduğu bölgeden numunelerin patolojik testler için gönderildiği ve yuvaların temizliğinin yapıldığı ayrıca ifade edildi.


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