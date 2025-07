Heavy Metal’in efsane ismi hayatını kaybetti

Rock ve metal müziğin simge isimlerinden biri olan Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının eşi Sharon Osbourne ve çocukları tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sevgili Ozzy’nin bu sabah aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz. Ailesi yanındaydı ve sevgi dolu bir ortamda hayata veda etti” ifadeleri kullanıldı.

Osbourne’un ölüm haberi, 17 gün önce memleketi İngiltere’nin Birmingham kentinde, eski Black Sabbath üyeleriyle birlikte çıktığı "Back to the Beginning" adlı yardım konserinin ardından geldi.

Hayranları için büyük bir sürpriz olan bu konser, aynı zamanda sanatçının sahnede görüldüğü son anlar oldu.

YAYINLANMAMIŞ ANI KİTABI YOLDA

Sanatçının vefatından kısa bir süre önce, 7 Ekim’de yayımlanması planlanan yeni anı kitabı “Last Rites” (Son Ayin) duyurulmuştu. Bu kitabın, Osbourne’un hem müzikal kariyerine hem de özel yaşamına dair çarpıcı anekdotlar içermesi bekleniyordu.

Ozzy Osbourne’a 2019 yılında Parkinson hastalığının PRKN 2 tipi teşhisi konmuştu. Eşi Sharon Osbourne, “Good Morning America” programında yaptığı açıklamada hastalığın ölümcül olmadığını ancak sinir sistemini etkilediğini belirtmişti.

Aynı dönemde geçirdiği ciddi bir düşme sonucu boynundan ameliyat olmuş, 2023 yılında Avrupa turnesini iptal ederek sahne hayatına veda ettiğini açıklamıştı.

1968 yılında Birmingham’da gitarist Tony Iommi, basçı Geezer Butler ve davulcu Bill Ward ile birlikte Black Sabbath’ı kuran Osbourne, “Iron Man”, “Paranoid” ve “War Pigs” gibi parçalarla heavy metal türünün temellerini attı. Sahnedeki çılgın performansları ve sıra dışı yaşam tarzı nedeniyle “Karanlığın Prensi” ve “Metal Çılgını” lakaplarıyla anıldı.

Grubun 10 yılı aşan birlikteliği sırasında yaşadığı uyuşturucu sorunları nedeniyle Black Sabbath’tan ayrıldı ancak solo kariyeriyle küllerinden doğdu.

SOLO KARİYERİYLE EFSANELEŞTİ

Virtüöz gitarist Randy Rhoads ile birlikte “Crazy Train”, “Flying High Again”, “Bark at the Moon” ve “No More Tears” gibi ikonik parçaları kaydetti. 1988’de Lita Ford ile yaptığı “Close My Eyes Forever” düeti Billboard listelerinde ilk 10’a girmeyi başardı.

1996’da Sharon Osbourne’un organize ettiği “Ozzfest” turnesiyle hem solo hem de grup projeleriyle sahne almaya devam etti.

2000’li yılların başında MTV’de yayınlanan “The Osbournes” adlı reality şov, Osbourne ailesini milyonlarca izleyiciyle buluşturdu. Daha sonra oğlu Jack ile “Ozzy & Jack's World Detour” adlı başka bir programda yer aldı.

2013’te Black Sabbath’la “13” albümünü yayımlayan Osbourne, 2016-2017 yıllarında “The End” adlı veda turnesine çıktı. 2022 yılında Birmingham’daki Commonwealth Oyunları’nın kapanış töreninde sahne aldı.

74 yaşında, Iommi ile kaydettiği “Degradation Rules” parçasıyla Grammy kazandı. Aynı albümü “Patient Number 9”, hem ABD hem İngiltere listelerinde üst sıralarda yer aldı.

MÜZİKAL MİRASI: GRAMMY ÖDÜLLERİYLE TAÇLANDI

Ozzy Osbourne kariyeri boyunca solo olarak 5 Grammy ödülü kazandı. Black Sabbath ile birlikte de 2 Grammy’ye layık görüldü.

2006 yılında Rock and Roll Hall of Fame’e kabul edilen sanatçı, 2019’da Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü aldı.

1982 yılında Sharon Osbourne ile evlenen Ozzy’nin bu evlilikten Aimee, Kelly ve Jack adında üç çocuğu oldu.

İlk eşi Thelma Riley ile evliliğinden Jessica ve Louis adında iki çocuğu daha bulunuyor. Ayrıca Riley’nin önceki evliliğinden olan oğlu Elliot’ı da evlat edindi.