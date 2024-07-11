Hedefte kilise vardı... Terör saldırısı son anda engellendi

Yayınlanma: 11.07.2024 - 16:59

Güncelleme: 11.07.2024 - 16:59

Rusya Devlet haber ajansı TASS'ın haberine göre Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin güneyindeki bir kiliseye yönelik bir terör saldırısı girişiminin engellendiğini duyurdu.

TASS'ın haberine göre FSB, kimliği belirsiz bir vatandaşın, Kuzey Kafkasya'daki Adigey bölgesinin başkenti olan Maykop şehrine bir saldırı planladığını söyledi.

FSB'nin resmi açıklamasında: "Terörist, Maykop kentindeki bir dini kuruma saldırarak, din yetkilileri ve korumaları öldürmeye, ardından da binayı ateşe vermeye hazırlanıyordu" ifadelerine yer verildi.

GERGİNLİK ARTIYOR

1990'lı ve 2000'li yıllarda Çeçenistan'da süregelen savaş ve isyanlarla çalkalanan Kuzey Kafkasya'daki İslamcı şiddet, son aylarda yeniden alevlendi.

Geçtiğimiz ay iki ayrı şehirdeki kiliselere, sinagoglara ve polis kontrol noktalarına düzenlenen eşzamanlı saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetti.

Mart ayında ise IŞİD’in üstlendiği saldırıda, Moskova'nın dış mahallelerinde yer alan Crocus konser salonunda 145 kişi öldürüldü. Rusya, silahlı saldırganlarla birlikte çoğu Tacikistan vatandaşını işbirlikçi olma suçlamasıyla tutukladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ

FSB, kiliseye saldırmayı planlayan kişinin adını vermedi ve tutuklanan şahısın, uluslararası bir terör örgütünün üyesi olduğunu söyledi.

Rus yetkililer, şüphelinin üyesi olduğu örgüte ait bir bayrak, mühimmat ve bir bıçağın yanı sıra, yangın çıkarıcı bir cihazın parçalarını ele geçirdiklerini söyledi.