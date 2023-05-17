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Helsinki-Moskova arasında kriz: Diplomatik misyonların banka hesapları donduruldu

Rusya'nın, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçiliği ve St. Petersburg'daki başkonsolosluğunun banka hesaplarını dondurduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 15:30
Helsinki-Moskova arasında kriz: Diplomatik misyonların banka hesapları donduruldu
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Finlandiya'da yayımlanan Helsingin Sanomat gazetesine göre, Rusya, Finlandiya'nın ülkedeki büyükelçilik ve başkonsolosluğuna ait banka hesaplarını dondurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, gazeteye yaptığı açıklamada, söz konusu hesaplara erişilemediğini doğruladı.

Bakanlık, durumun ciddi olduğunu ve konuyu araştırdıklarını bildirdi.

Gazetenin haberine göre, Finlandiya konuyla ilgili Rus yetkililerle temasa geçti.

Finlandiya'nın Moskova'da büyükelçilik, St. Petersburg'da da başkonsolosluk olmak üzere Rusya'da iki temsilciliği bulunuyor.


Rusya finlandiya

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