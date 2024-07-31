Heniyye suikastına İsrail'den ilk tepkiler

Yayınlanma: 31.07.2024 - 08:38

Güncelleme: 31.07.2024 - 08:40

Kudüs İşleri ve Miras Bakanı Amichay Eliyahu, X'te "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha iyi hale getiriyor. Bu [suikast], dünyayı bu pislikten temizlemenin en doğru yoluydu" yazarak Haniye'nin öldürülmesini kutladı.

Aşırı sağcı Bakan ayrıca, Hamas lideri için ayrıca "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok" yorumunda bulundu.

İletişim Bakanı Shlomo Karhi, sosyal medya uygulaması X'te "Evet, tüm düşmanların yok olacak, ey Tanrım" yazdı, ancak daha sonra yorumun silindiği ortaya çıktı.

Diaspora işleri ve antisemitizmle mücadele bakanı Amichai Chikli, Hamas liderinin bir videosunu X'te "Ne dilediğine dikkat et" başlığıyla paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.