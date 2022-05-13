Hepatit hastalığı bir ülkeye daha sıçradı
Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 4 çocukta ilk akut hepatit hastalığının tespit edildiğini açıkladı.
Akut hepatit hastalığı, ilk olarak 5 Nisan'da İngiltere'de ortaya çıkmasının ve şimdiye dek bazı Avrupa ülkeleri ve ABD'de görülmesinin ardından Meksika'ya da sıçradı.
Meksika'nın kuzeyindeki Nuevo Leon Eyaleti’nin Sağlık Bakanı Alma Rosa Marroquin, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında farklı yaşlardaki 4 ayrı çocukta akut hepatit hastalığının tespit edildiğini belirterek, şimdilik hepsinin durumunun stabil olduğunu ve hastalığın seyrini izlemek amacıyla çocukların gözlem altında tutulduklarını söyledi.
DÜNYA GENELİNDE 400’DEN FAZLA KİŞİDE GÖRÜLDÜ
Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 450 akut hepatit hastalığı vakası kaydedilirken, ABD'de 5, Endonezya'da 5 ve Filistin'de 1 olmak üzere toplam 11 çocuğun akut hepatit hastası olduğu açıklandı.
Hastalığın sebebi henüz bilinmezken, uzmanlar “adenovirüsten” şüpheleniyor. Yetkililer, hastalarda en çok karın ağrısı, ishal ve kusma gibi sindirim sistemi şikayetlerinin yanı sıra ciltte ve gözlerde sarılık görüldüğünü bildiriyor.
Akut hepatit hastalığının şimdiye kadar İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Danimarka, İsrail, Japonya, Endonezya ve Arjantin'in de dahil olduğu 20 ülkede görüldüğü açıklandı.
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