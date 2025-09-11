Her 10 Alman pilottan 9’u uçuşta uyuduğunu itiraf etti

Almanya’daki Vereinigung Cockpit (VC) adlı pilot sendikası, kokpitte “uyuklamanın” üyeleri arasında endişe verici bir gerçeklik haline geldiğini açıkladı.

Guardian’ın aktardığına göre, son haftalarda 900’den fazla pilotla yapılan ankette katılımcıların yüzde 93’ü son aylarda uçuş sırasında uyuduğunu kabul etti.

Sendika, araştırmanın “temsil gücü sınırlı” olduğunu belirtse de bulgular çarpıcı:

Yüzde 12’si her uçuşta,

Yüzde 44’ü düzenli olarak,

Yüzde 33’ü ara sıra,

Yüzde 3’ü yalnızca bir kez,

Yüzde 7’si ise “artık sayamayacak kadar sık” uyuduğunu söyledi.

“YORGUNLUK BÜYÜK RİSK”

Sendikanın başkan yardımcısı Katharina Dieseldorff, “Alman kokpitlerinde uyku uzun zamandır bir norm haline geldi. Kısa süreli uyku tek başına sorun değil, ancak kalıcı yorgunluk büyük bir güvenlik riski” dedi.

Personel eksikliği ve artan operasyonel baskının özellikle yaz aylarında pilotların tükenmişliğini artırdığını vurguladı.

VC sendikası, “uyku”yu uçuş sırasında belirli aşamalarda yapılan kontrollü dinlenme fazları olarak tanımladığını açıkladı.