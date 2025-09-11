Cumhuriyet Gazetesi Logo
Her 10 Alman pilottan 9’u uçuşta uyuduğunu itiraf etti

Her 10 Alman pilottan 9’u uçuşta uyuduğunu itiraf etti

11.09.2025 16:09:00
Güncellenme:
Dış Haberler Servisi
Takip Et:
Her 10 Alman pilottan 9’u uçuşta uyuduğunu itiraf etti

Almanya’daki Vereinigung Cockpit sendikasının anketine katılan pilotların yüzde 93’ü uçuş sırasında uyuduğunu itiraf etti. Sendika, personel eksikliği ve artan iş yükünün pilotlarda kronik yorgunluğa yol açtığını, bunun da uçuş güvenliği için ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Almanya’daki Vereinigung Cockpit (VC) adlı pilot sendikası, kokpitte “uyuklamanın” üyeleri arasında endişe verici bir gerçeklik haline geldiğini açıkladı. 

Guardian’ın aktardığına göre, son haftalarda 900’den fazla pilotla yapılan ankette katılımcıların yüzde 93’ü son aylarda uçuş sırasında uyuduğunu kabul etti.

Sendika, araştırmanın “temsil gücü sınırlı” olduğunu belirtse de bulgular çarpıcı:

  • Yüzde 12’si her uçuşta,
  • Yüzde 44’ü düzenli olarak,
  • Yüzde 33’ü ara sıra,
  • Yüzde 3’ü yalnızca bir kez,
  • Yüzde 7’si ise “artık sayamayacak kadar sık” uyuduğunu söyledi.

“YORGUNLUK BÜYÜK RİSK”

Sendikanın başkan yardımcısı Katharina Dieseldorff, “Alman kokpitlerinde uyku uzun zamandır bir norm haline geldi. Kısa süreli uyku tek başına sorun değil, ancak kalıcı yorgunluk büyük bir güvenlik riski” dedi.

Personel eksikliği ve artan operasyonel baskının özellikle yaz aylarında pilotların tükenmişliğini artırdığını vurguladı.

VC sendikası, “uyku”yu uçuş sırasında belirli aşamalarda yapılan kontrollü dinlenme fazları olarak tanımladığını açıkladı.

İlgili Konular: #Almanya #Pilot