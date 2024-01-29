Her hafta 36 saat 'oruç' tuttuğu ortaya çıktı

Yayınlanma: 29.01.2024 - 14:05

Güncelleme: 29.01.2024 - 14:05

Arkadaşları, Rishi Sunak'ın pazar akşam 5'ten salı sabah 5'e kadar su, çay ya da sade kahveden başka bir şey tüketmediğini söylüyor.

Bir arkadaşı, "İnanılmaz derecede disiplinli" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Sunak'a yakın bir kaynak The Sunday Times'a şunları söyledi:

"Bu doğru, pazartesi günleri hiçbir şey yemiyor. Pazartesi günleri sık sık ziyaretlerde bulunduğu ya da Başbakana Sorular'a hazırlandığı düşünüldüğünde bu gerçekten olağanüstü. Bu, hayatının ve işinin her alanında gösterdiği disiplin, odaklanma ve kararlılığın gerçek bir kanıtı."

43 yaşındaki Sunak, Hindu dininin önemli bir parçası olan bu uygulama hakkında daha önce de konuşmuştu ancak orucunun tam kapsamı şimdiye kadar açıklanmamıştı.

Sunak daha önce sabah rutininde erken kalkıp yorucu bir Peloton (kondisyon bisikleti markası -çn.) antrenmanı yaptığını, ardından kahvaltıyı boş geçtiğini ya da Yunan yoğurdu ve yaban mersini gibi küçük bir kahvaltıyla yetindiğini açıklamıştı.

Geçen yıl Twenty Minute VC podcast'ine katılan ve uyanmak için tercih ettiği saatin sabah 6 olduğunu söyleyen Sunak, Peloton egzersizlerinin, özellikle de markanın en popüler eğitmenlerinden Cody Rigsby tarafından yönetilenlerin "çok büyük bir hayranı" olduğunu ve bu nedenle çok fazla Britney Spears dinlediğini belirtmişti.

Sunak, "Ben çok büyük bir Cody Rigsby hayranıyım. Kendisi uzun zamandır favorim, bu da çok fazla Britney dinlemeniz gerektiği anlamına geliyor. Ama bilirsiniz, bence motive etmeye çalışmanın kötüsü olmaz" demişti.

Peloton sınıfına katılmadığı zamanlarda Sunak koşu bandında koşmayı ya da yerel sosyal tesiste yüksek yoğunluklu aralıklı antrenman seanslarını tercih ediyor.