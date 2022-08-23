Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü

Sabahın erken saatlerinde Tayland'ın Bang Saen Plajı'na yolu düşenler, gördükleri karşısında hayrete düştü. Gerçek, kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 13:12
Herkesi paniğe sürükleyen 'ceset' polisleri güldürdü
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Tayland'ın Çonburi eyaletindeki Bang Saen Plajı'na gidenler, gördükleri karşısında paniğe kapılarak polisi aradı. Olay yerine varan sağlık görevlileri ve polis memurları, 'ceset' zannedilen bulgunun, hiper gerçekçi bir silikon seks oyuncağı olduğunu fark ederek kahkahalara boğuldu.

HERKESİ KANDIRAN 10 BİN LİRALIK OYUNCAK

Gerçekçiliği ile herkesi kandıran oyuncağın bedelinin yaklaşık 10 bin TL. olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Asya'da bu tip oyuncaklara büyük talep olduğu belirtiliyor.


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