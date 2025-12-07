Herzog'dan Trump'a af talebi yanıtı: İsrail, egemen bir ülkedir

Herzog, Politico'ya verdiği röportajda, Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından affı ve ABD Başkanı Trump'ın talebi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ofisine Netanyahu'dan bir af talebi ulaştığını hatırlatan Herzog, Adalet Bakanlığı ve hukuk danışmanı aracılığıyla bir süreç yürütüldüğünü belirterek, "Bu kesinlikle olağanüstü bir talep. Her şeyden önce, bu talebi değerlendirirken İsrail halkının çıkarlarını en iyi şekilde gözeteceğim" ifadelerini kullandı.

Herzog, Trump'ın Netanyahu'nun affı konusunda yaptığı baskıya ilişkin, onun dostluğuna ve görüşlerine saygı duyduğunu kaydederek, "Ancak İsrail, doğal olarak egemen bir ülkedir. Biz İsrail hukuk sistemine ve gerekliliklerine tam saygı duyuyoruz" dedi.

"Af talebine olumlu yanıt vermezse ne olacağı" sorulan Herzog, ABD ve Başkan Trump ile ilişkilerinin sıcak olduğunu, bunun doğru bağlamda değerlendirilmesi ve "kıyamet senaryolarına kapılmamak" gerektiğini söyledi.

Herzog, soru üzerine, ABD'de artan İsrail karşıtlığının sosyal medyadan ibaret olduğunu iddia ederek, iki ülkenin hala stratejik ortak olduğunu belirtti.

Gazze Şeridi'nde sivillerin çektiği acılara üzüldüğünü ileri süren Herzog, İsrail ordusunun 70 binden fazla insanın ölümüne yol açan saldırılarının abartıldığını savundu.

İsrail'in uluslararası hukuka göre hareket ettiğini iddia eden Herzog, İsrail'de yaklaşan seçimler konusunda, "Bu seçimlerde ilginç olan, İsraillilerin Filistinliler ile ilişkilerinin geleceğini nasıl gördükleri olacak" ifadesini kullandı.