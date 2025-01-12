Hiç gitmediği memleketine 10 milyon Euro servet bıraktı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Roger Thiberville, yaşamı boyunca hiç gitmediği Normandiya'daki kasabasına 10 milyon Euro servet bıraktı.

Hiç gitmediği memleketine 10 milyon Euro servet bıraktı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 12.01.2025 - 15:35

Paris'te yaşayan meteorolog Roger Thiberville, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Soyadını aldığı memleketi Thiberville'yi bir kez bile ziyaret etmeyen Roger Thiberville'ın mirasını bırakacak kimsesi yoktu.

Kasabanın Belediye Başkanı Guy Paris, aldığı telefonla Roger Thiberville'ın 10 milyon Euro civarındaki servetinin çoğunu kasabaya bıraktığını öğrendi.

Paris, halkın ve yetkililerin memnun fakat şaşkın olduğunu belirterek belediyenin yıllık bütçesinin 5 katı olan bu parayı nasıl harcayacaklarını düşündüklerini söyledi.

 


Etiketler: #fransa #paris #servet

İlgili Haberler

Melih Gökçek ‘hareketli ve sesli’ diye övündüğü heykeli 3 katı pahalıya almış: Servet değerinde dinozor

Melih Gökçek ‘hareketli ve sesli’ diye övündüğü heykeli 3 katı pahalıya almış: Servet değerinde dinozor
Mirasıyla çok konuşulmuştu... Ferdi Tayfur'un telif gelirlerinden elde ettiği serveti şoke etti!

Mirasıyla çok konuşulmuştu... Ferdi Tayfur'un telif gelirlerinden elde ettiği serveti şoke etti!
Eski Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran, ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti: Evi ve arabası kül oldu!

Eski Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran, ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti: Evi ve arabası kül oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler