Eski Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran, ABD'deki yangında tüm servetini kaybetti: Evi ve arabası kül oldu!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:22

Güncelleme: 10.01.2025 - 12:23

Türkiye’nin Survivor yarışması ile hayatına giren isimlerden biri olan Turabi Çamkıran da ABD’deki büyük yangından etkilenen isimlerden oldu.

Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi daha sonra da ABD'de düzenlenen yarışma programına katılıp burada da birinci olmuştu.

EVİ VE ARABASI KÜL OLDU

Yarışmalardan büyük ödüller kazanan Turabi'nin yatırımları küle döndü.

Survivor Turabi, California’daki büyük yangında yanan ev ve arabalardan birinin kendisine ait olduğunu açıkladı.

Turabi paylaşımında şunları söyledi:

“Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim.”