Himalayalar'da çığ düşmesi sonucu 10 dağcı öldü, 11 dağcı kayıp
Himalayalar'ın Hindistan'da bulunan kısmına çığ düşmesi sonucu 10 dağcılık öğrencisinin öldüğü, 11 öğrencinin ise kayıp olduğu bildirildi.
Uttarakhand eyaleti polis müdürü Ashok Kumar, eyalet sınırları içerisinde bulunan Garhwal Himalayaları'nda 29 dağcının bulunduğu bir zirvede çığ düştüğünü açıkladı.
Kumar, 8 dağcının kurtarıldığı ve tedavi altına alındığını belirterek arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
Press Truth India sitesi ise 10 dağcının öldüğü, 11 dağcının kayıp olduğunu duyurdu.
Uluslararası Tırmanma ve Dağcılık Federasyonu yetkilisi Amit Chowdhary de "Hint dağcılık tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir dağcı stajyer grubu çığda öldü" açıklamasında bulundu.
Uttarakhand eyaleti Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hindistan ordusunun kurtarma çabalarına yardımcı olmak için ekipler görevlendirdiğini ifade etti.
Uttarakhand'ın dağlık bölgelerinde çığ sıklıkla görülürken geçen yıl Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının neden olduğu heyelan ve sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.
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