Hindistan: ABD "kazan-kazan" politikamızdan rahatsız değil

15 Mayıs 2022 Pazar, 09:13

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Uttar Pradeş eyaletindeki Lucknow kentinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin, herkesle iyi ilişkiler kurmak istediği için "kazan-kazan" yaklaşımına sahip olduğunu belirtti.

Rajnath Singh, Washington'da nisanda düzenlenen "2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı" kapsamında yapılan görüşmelerde, ABD'nin, Hindistan'ın Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin "kazan-kazan" yaklaşımına karşı çıkmadığını kaydetti.

Singh, Hindistan'ın, Ukrayna savaşına ilişkin bir duruş sergilediğini ve ABD'nin Rusya'ya karşı tutumunun her zaman açık olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın birçok ülkesi, Hindistan'ın ve Başbakan (Narendra) Modi'nin savaşa yaklaşımını takdir etti" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Savunma Bakanı Rajnath Singh, 12 Nisan'da "2+2 Bakanlar Düzeyinde Stratejik Diyalog Toplantısı" kapsamında Washington'da bir araya gelmişti.