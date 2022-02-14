Hindistan açıklarında büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi

14 Şubat 2022 Pazartesi, 00:00

Hindistan Donanması ile Narkotik Kontrol Bürosu'ndan (NCB) cumartesi günü yapılan resmi yazılı açıklamaya göre, donanma ve büro tarafından açık denizde yürütülen ortak operasyonda Hindistanlı yetkililer, uluslararası piyasalarda değeri 20 milyar Hindistan rupisini (265 milyon ABD doları) bulan uyuşturucu ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucular arasında 529 kilogram çok kaliteli haşhaş, 234 kilogram en kaliteli kristal metamfetamin ve bir miktar eroin bulunuyor.

Açıklamaya göre bu, açık denizde yakalamanın yapıldığı "bu türden ilk operasyon" oldu.

Açık denizlerde uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin istihbarat NCB tarafından toplandı ve Deniz İstihbarat Birimi ile paylaşıldıktan sonra operasyon gerçekleştirildi.

Açıklamada, NCB Karargahı'nın özel biriminin bu tür çeşitli istihbarat üzerinde sürekli çalıştığı ve deniz kuvvetleri ile işbirliği içinde bu tür operasyonları daha fazla gerçekleştireceği belirtildi.



