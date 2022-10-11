Hindistan, Agni-6 füzesini geliştiriyor: Nükleer savaş başlığı da taşıyacak
Hindistan'ın Agni-6 balistik füzesini geliştireceği ve test etmeye hazırlanacağı bildirildi.
Hindistan'ın, Agni-6 adlı balistik füzesini geliştireceği bildirildi.
Army Recognition'un haberine göre Hindistan, şu anda 5.000 km'den fazla menzile sahip Agni-6 füzesini test etmek için hazırlıklarını yoğunlaştırarak, gerekli olan birkaç kritik teknoloji geliştirdi.
10.000 km menzile sahip olacak füzenin önümüzdeki üç yıl içinde test edileceğine dikkat çekilirken, nükleer savaş başlığı taşıyacağı da belirtildi.
Hindistan, Agni-6 füzesini kullanılabilir hale getirmesiyle, Rusya, ABD, Fransa, İngiltere ve Çin ile benzer menzile sahip bir kıtalararası balistik füzenin sahibi olacak.
Agni-6 füzesi, Hindistan'ın Çin'e karşı caydırıcılığının bir parçası olarak görülüyor.
Video Haberler
- Kastamonu açıklarında 5 hortum
- Faytonculuk mesleğinin son temsilcisi: Çırak bulamıyorum
- 'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi
- Maskeye direnen dönercinin 90bin TL cezası silinecek mi?
- Anastasia, Türk donörün iliğiyle hayata tutundu
- Gastronomi kentinin tescilli lezzeti için müze kuruluyor
- İzlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'nin dediler... Bakın kimin çıktı!
- 'Uyuşturucu provokasyonu' açıklaması
- 1 koyup 10 kazanacağız derken...
- Efsaneden 'Zehra Güneş' kıyaslaması!
- BBP'de istifalar peş peşe geliyor…
- 'Kasım ayında herkes her şeyi duyacak'
- Erdoğan'a çok sert 'yolsuzluk' tepkisi
- Kıvanç Tatlıtuğ'dan şaşırtan karar! Ayrıldığını duyurdu
- Pegasus çalışanı hakkında karar çıktı
- Oktar duruşmasında sanık Kumaşçı: 'Hayranım, aşığım...'