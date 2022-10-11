Hindistan, Agni-6 füzesini geliştiriyor: Nükleer savaş başlığı da taşıyacak

11 Ekim 2022 Salı, 11:07

Hindistan'ın, Agni-6 adlı balistik füzesini geliştireceği bildirildi.

Army Recognition'un haberine göre Hindistan, şu anda 5.000 km'den fazla menzile sahip Agni-6 füzesini test etmek için hazırlıklarını yoğunlaştırarak, gerekli olan birkaç kritik teknoloji geliştirdi.

10.000 km menzile sahip olacak füzenin önümüzdeki üç yıl içinde test edileceğine dikkat çekilirken, nükleer savaş başlığı taşıyacağı da belirtildi.

Hindistan, Agni-6 füzesini kullanılabilir hale getirmesiyle, Rusya, ABD, Fransa, İngiltere ve Çin ile benzer menzile sahip bir kıtalararası balistik füzenin sahibi olacak.

Agni-6 füzesi, Hindistan'ın Çin'e karşı caydırıcılığının bir parçası olarak görülüyor.