Hindistan buğday ihracatını yasakladı
Hindistan, buğday ihracatını kısmen yasakladı.
Dünya'da Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle enerji ve gıda güvenliği tartışılırken, Dünya'nın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan'dan bir adım geldi.
Hindistan'da hükümet, artan iç fiyatları kontrol etmek için buğday ihracatını kısmen yasakladı. Buğday ihracatına sadece "geri dönülemez akreditifli sevkiyatlar" için izin verilecek.
Yeni Delhi yönetimi tarafından ihracata, "Hindistan Hükümeti tarafından gıda güvenliği ihtiyaçlarını karşılamaları için diğer ülkelere verilen izin temelinde ve hükümetlerin talebi üzerine" izin verileceği bildirildi.
Times Of India'ya göre Hintli yetkililer, diğer ülkelere yapılan buğday ihracatının mevcut oranı ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle önümüzdeki birkaç ayda buğday üretiminin düşebileceğini söylediler.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO), Mayıs ayı başı itibariyle Ukrayna'da yaklaşık 25 milyon ton tahılın mahsur kaldığını açıklamıştı. Rusya'nın limanları kapatması ve altyapı sorunları nedeniyle tahıl ihraç edilemiyor.
'TÜRKİYE'NİN BUĞDAY SİPARİŞ ETTİĞİ' İDDİASI
Geçtiğimiz günlerde Hindistan merkezli Economic Times, Türkiye'nin, ilk kez Hindistan'dan 50 bin ton buğday sipariş ettiğini öne sürmüştü. Hindistan Tarım ve İşlenmiş Gıda Ürünleri İhracatı Geliştirme Kurumu'ndan (APEDA) bir heyetin, süreci kolaylaştırmak için Türkiye'yi ziyaret ettiği ileri sürülmüştü.
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