Hindistan Covid-19’a karşı DNA aşısı üretti: Etkinlik oranını açıkladı

27 Eylül 2021 Pazartesi, 13:05

Hindistan'da Zydus Cadila adlı biyoteknoloji şirketi, koronavirüse karşı dünyanın ilk DNA aşısını geliştirdiğini duyurdu. ZyCoV-D'i adlı aşının gelecek ay piyasa sürülmesinin beklendiği kaydedildi. Ancak, Zydus Cadilla’nın iddiasına rağmen, piyasada halihazırda başka DNA aşıları da var, ancak başka şekilde üretiliyorlar.

Öte yandan, ZyCoV-D’in her biri 28 gün arayla uygulanan üç dozdan oluştuğu açıklandı. Faz 3 denemesinde aşının etkinliği yüzde 66 olarak belirtildi.

DNA'NIN İÇİNE PAKETLENDİ

NTV'de yer alan habere göre AstraZeneca, Sputnik V ve Johnson & Johnson aşılarının tümü, aktif bileşenleri olarak koronavirüsün başak proteinin DNA'sını içeriyor. İsrail Tel Aviv Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jonathan Gershoni, bu aşıların Covid-19’un başak proteininin DNA'sını aldığını ve onu adenovirüs adı verilen güvenli bir virüsün DNA'sının içine paketlediğini açıkladı.

Bu aşılar, insan hücrelerini enfekte eden ancak herhangi bir belirgin veya zararlı hastalığa neden olmayan Adenovirüs yoluyla başak protein için geni sağlıyor.