Hindistan Cumhuriyet Bayramı İstanbul'da kutlandı

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 20:00

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 20:00

Hindistan Cumhuriyet Bayramı’nın 74’üncü yıl dönümü İstanbul’da dün bir otelde verilen resepsiyonla kutlandı. Işık yakma töreniyle başlayan resepsiyonda iki ülkenin milli marşları okundu, pasta kesildi. Yöresel dans gösterlerinin yapıldığı gecede konuklara Hindistan yemekleri de ikram edildi.

Işık yakma töreniyle başlayan resepsiyonda iki ülkenin milli marşları okundu. Ardından açılış konuşmalarına geçildi. Daha sonra Hindistan’ın yöresel müzikleri çalınarak dans gösterisi yapıldı. Program konuklara yöresel yemeklerin ikramıyla sona erdi.

"İKİ GENÇ CUMHURİYETİZ"

İki ülke ilişkilerinin önemine vurgu yapan İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary yaptığı konuşmada “Hindistan ve Türkiye sadece iki ülke değil, bizler sanatta, mimaride, dilde ve yemekte güçlü bir tarihi bağa sahip, iki medeniyetiz. Hindistan ve Türk halkı bin yıldır etkileşim halindeler. Hızla dönüşen bir dünyada birbirimize destek olduk. Topraklarımızın yetiştirdiği önemli isimler birbirlerinden ilham almışlardır. Ülkelerimizdeki milyonlarca kişiye hala ilham olmaya devam ediyorlar. Hindistan Cumhuriyet Bayramı’nın 74’üncü yılını kutlarken Türkiye ise 100’üncü yılını kutlayacak. Bizler istikrarlı toplumları ve canlı ekonomileri olan iki genç cumhuriyetiz, demokratik ülkeleriz" dedi.

G20 BAŞKANLIĞI: "DARI YILI"

Sudhi ayrıca, G20 dönem başkanlığını alan Hindistan'ın 2023’ü Uluslararası "darı yılı" olarak ilan ettiğine değinerek "BM ve G20’deki görevlerimiz ile ifadelerimizde de görüldüğü üzere uluslararası oyuncularız. 2023 yılı Hindistan için çok özel bir tarihtir, G20’de başkanlığı üstlendi. Hindistan’ın teması ‘tek dünya, tek aile, tek gelecek’ gibi geniş kapsamlı G20 gündemi ile sonuç odaklı yaklaşımı vurgulandı. Hindistan ve Türkiye doğal ortaklardır. Bizler birçok alanda yakınen birlikte çalışıyoruz. Karşılıklı fayda için daha da kapsamlı ilişkileri geliştirebilecek imkanlar var. Bu özel kutlamamızda yer alan konuklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.