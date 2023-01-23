Apple üretimde Hindistan’ın payını katlayacak
Apple, Çin'de yaşanan üretim aksamalarına karşı alternatif arayışındayken, Hindistan Ticaret Bakanı Apple'ın üretimi içinde Hindistan'ın payının yüzde 5-7 civarında olduğunu belirterek, "Paylarını yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyorlar" dedi.
Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, Apple Inc'in üretiminin yüzde 5-7'sini oluşturan Hindistan'daki üretim payını yüzde 25'e çıkarmayı planladığını açıkladı.
Apple, Beijing ile Washington arasındaki gerilim ve Çin'deki koronavirüs kaynaklı kısıtlamalar ve tecrit uygulamalarının üretimi aksatmasının ardından Çin'e alternatif arıyordu.
Goyal bir konferansta yaptığı açıklamada, "Apple, bir başka başarı öyküsü. Apple'ın üretimi içinde Hindistan'ın payı yüzde 5-7 civarında. Yanılmıyorsam, buradaki üretim paylarını yüzde 25'e çıkmayı hedefliyorlar. Hindistan'da üretilen en son modelleri Hindistan'dan piyasaya sürdüler" dedi.
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