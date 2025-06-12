Hindistan'da yolcu uçağı düştü

Air India’ya ait AI-171 sefer sayılı yolcu uçağı, Ahmedabad’daki Sardar Vallabhbhai Patel Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan hemen sonra yere çakıldı.

Londra Gatwick’e gitmek üzere havalanan uçakta 230 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere toplam 242 kişi bulunuyordu.

Uçak, kalkıştan hemen sonra "MAYDAY" çağrısı yaptı. Ancak çağrının ardından kuleyle iletişim kesildi. Görgü tanıkları, havalimanı çevresinde yoğun siyah duman yükseldiğini belirtti.

Kalkış sırasında Runway 23’ten havalanan uçak, havalimanı çevresindeki açık alana düştü.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazanın ardından olay yerine ilk etapta 3 NDRF (Ulusal Afet Müdahale Gücü) ekibi sevk edildi. Gandhinagar’dan gelen 90 kişilik ekip, enkazda kurtarma faaliyetlerine başladı. Vadodara’dan da üç ekibin yolda olduğu bildirildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi, dumanlar hâlâ sürüyor.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanı Ram Mohan Naidu, kazanın ardından yaptığı açıklamada “şok ve üzüntü içinde” olduğunu belirtti.

Naidu, “Durumu bizzat takip ediyorum. Kurtarma ve tıbbi yardım ekipleri bölgeye sevk edildi. Dualarımız uçakta bulunan herkesle” dedi.

Gucarat Eyaleti Başbakanı Bhupendra Patel, olayla ilgili tüm kurumları alarma geçirerek, yaralıların hastaneye hızla ulaştırılması için "yeşil koridor" oluşturulmasını emretti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), olayla ilgili teknik ve adli soruşturma başlattığını duyurdu.

Uçağın düşüş nedeni henüz açıklanmasa da, uçuş kayıtları ve kule iletişimi detaylı şekilde inceleniyor.