Hindistan iddiaları reddetti: Sri Lanka'ya asker göndermedik

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:12

Hindistan'da yetkililer, Sri Lanka'ya asker gönderildiğine dair medyada yer alan haberleri reddetti.

Hindistan Yüksek Komisyonundan yapılan açıklamada, "Yüksek Komisyon, medyada ve sosyal medyada yer alan Hindistan'ın askerlerini Sri Lanka'ya gönderdiğine ilişkin spekülatif haberleri kesin şekilde reddediyor. Bu haberler ve bu tür görüşler, Hindistan hükümetinin tutumuyla da uyumlu değildir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan BBC'de yer alan haberde, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın Sri Lanka sularında bir donanma gemisinde olduğu belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, dün yaptığı açıklamada, Sri Lanka halkının yanında olduklarını bildirmişti.