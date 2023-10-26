Hindistan-Kanada arasında buzlar eriyor: Vize vermeye başladı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 12:28

Güncelleme: 26.10.2023 - 12:28

Ottowa merkezli Hindistan Yüksek Komisyonu, dün Kanadalılara geçici olarak durdurduğu vize hizmetine bugünden itibaren devam etme kararı aldığını açıkladı.

Yetkililer, diplomatik misyonluklardaki güvenlik durumunu gözden geçirdiklerini ve giriş, iş, tıbbi ve konferans vizelerini vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan asıllı Sikh lider Hardeep Singh Nijjar’ın Haziran ayında öldürülmesine Hindistan hükümetinin dahil olduğuna dair ‘güvenilir iddialar’ olduğunu açıklamış, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joy ise olayla ilgili üst düzey bir Hintli diplomatın Kanada'dan sınır dışı edildiğini duyurmuştu.

Hindistan, Sikh liderin bir terörsit olduğunu vurgulayarak karşılık olarak, üst düzey Kanadalı bir diplomatı sınır dışı ettiğini belirtip Kanadalılara verilen vize hizmetini askıya aldığını açıklamıştı.