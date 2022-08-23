Hindistan karadan havaya füzeyi başarıyla test etti
Hindistan'ın kısa menzilli karadan havaya füzeyi başarıyla test ettiği bildirildi.
Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşu (DRDO) ile Hint donanmasından yapılan açıklamada, Odisha eyaleti yakınında Dikey Fırlatma Kısa Menzilli Karadan Havaya Füzenin (VL-SRSAM) başarıyla test edildiği bildirildi.
Açıklamada, "VL-SRSAM sistemi, DRDO tarafından özgün olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir" ifadesine yer verildi.
Fırlatma, sistemin tasarımı ve geliştirilmesinde yer alan kıdemli bilim insanları tarafından izlendi.
Savunma Bakanı Rajnath Singh, başarılı testin ardından Hint donanması ve ilgili ekiplere övgüde bulundu.
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