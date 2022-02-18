Hindistan mahkemesi 2008'deki ölümcül bombalama olaylarından sorumlu 38 kişiyi ölüm cezasına çarptırdı

18 Şubat 2022 Cuma, 11:45

Hindistan'da bir mahkeme Cuma günü, Hindular ve Müslümanlar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Gucerat eyaletinin Ahmedabad şehrinde 2008 yılında meydana gelen ve 50'den fazla kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan bir dizi bombalı saldırıdan 38 kişiyi ölüm cezasına çarptırdı. Yargıç A. R. Patel, Ahmedabad'ın çeşitli yerlerinde bir düzineden fazla bombanın patladığı davada da 11 kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ABC News'ün aktardığına göre, bombalamaların sorumluluğunu Pakistan merkezli kabul edilen ancak şu anda aktif olmayan Harkat-ul-Cihad-el-Islami adlı militan bir İslami grup üstlendi.

Saldırılar, öğle yemeği kutuları ve bisikletlere gizlenmiş patlayıcılarla iki dalga halinde gerçekleşti. İlk patlama Ahmedabad'daki kalabalık alışveriş merkezlerinin yakınında, ikincisi ise yaklaşık 20 dakika sonra yaralıların götürüldüğü hastanelerin içinde ve çevresinde gerçekleşti.

Patel geçen hafta sanıkları cinayet, devlete karşı savaş açmak için komplo kurmak ve yasadışı silah bulundurmaktan suçlu buldu. 26 Temmuz 2008'de 56 kişiyi öldüren bombalamalardan 13 yıldan fazla bir süre sonra 38 kişiye ölüm cezası verirken, 28 kişiyi ise delil yetersizliğinden beraat ettirdi.

Duruşma eylül ayında sonuçlandı. Hindistan'da ilk kez bu kadar çok sanık tek bir davada ölüm cezasına çarptırıldı. Cezanın bir üst mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.