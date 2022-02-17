Hindistan'da kutlamada kuyuya düşen 13 kadın ve çocuğu yaşamını yitirdi

17 Şubat 2022 Perşembe, 12:10

Hindistan'da, üst düzey polis memuru Akhil Kumar, Uttar Pradesh eyaleti Kushinagar'da gazetecilere verdiği demeçte, çarşamba günü bir düğün kutlaması sırasında 13 kadın ve kız çocuğun kuyuya düşerek yaşamını kaybettiğini bildirdi. Kumar, kişilerin kuyuyu kapatan demir bir levhanın üzerinde oturduğunu ve bunun çöktüğünü söyledi.

The Guardian'ın haberine göre; bölge yargıcı S. Rajalingam, kuyunun eski olduğunu ve kaplamada oturanların ağırlığını kaldıramadığını belirterek "Kurbanlar düştü ve enkaz altında kaldı" ifadelerini kullandı. Kurtarma görevlisi Muralidhar Singh ise, kuyunun derinliğinin 15 metreden (50 fit) fazla olduğunu söyledi.

Başbakan Narendra Modi, kazanın "iç burkucu" olduğunu söyleyerek sosyal medya üzerinden “Yerel yönetim mümkün olan her türlü yardıma katılıyor" şeklinde paylaşımda bulundu.

Yerel basın, kurbanların hastaneye kaldırıldığını fakat 13 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Olayda iki kişi ise ağır yaralandı. NDTV'nin haberine göre, hastaneden alınan görüntülerde akrabalarının hala düğün kıyafetleri içinde sevdiklerinin yasını tuttuğu görüldü.