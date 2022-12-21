Hindistan Merkez Bankası'ndan kripto para uyarısı

21 Aralık 2022 Çarşamba, 14:01

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, gelecek ilk küresel ekonomik krizin sebebi kripto para piyasaları kaynaklı olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Das, FTX'in son çöküşünün sektörün "doğasında var olan risklerin" kanıtı olduğunu söyledi.

AFP'nin haberine göre Shaktikanta Das, "Diğer tüm ürünlerden farklı olarak, kripto ile ilgili temel endişemiz, herhangi bir temel (değere) sahip olmamasıdır. Bizim görüşümüz bunun yasaklanması gerektiği yönünde. Eğer bunu düzenlemeye çalışır ve büyümesine izin verirseniz, bir sonraki finansal kriz özel kripto para birimlerinden gelecektir" açıklamasında bulundu.

Kripto para birimleri yaklaşık on yıl önce yerel pazara ilk kez girdiğinden beri Hintli düzenleyicilerin incelemesi altındaydı ve hileli işlemlerdeki artış 2018'de merkez bankası yasağına yol açtı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi iki yıl sonra kısıtlamaları kaldırdı ve piyasa, gelişen yerel ticaret platformları ve ünlü isimlerin destekleriyle yükseldi. Ancak bu yıl "dijital birim" ticaretinden elde edilen kârlara yüzde 30 vergi getirilmesi, ticaret hacimlerinin önceki boyutlarının onda birine düşmesine neden oldu.

Bitcoin gibi önde gelen dijital birimlerin fiyatlarında yaşanan ve "kripto kışı" olarak adlandırılan keskin düşüş, Kasım 2021'deki 3 trilyon dolarlık zirvesinden bu yana küresel piyasa değerinin 2 trilyon dolardan fazlasını sildi ve yatırımcıları daha da korkuttu.

Geçen ay iflas başvurusunda bulunmadan önce 32 milyar dolar değerinde bir kripto para borsası olan FTX'in ani çöküşü ve bir zamanlar milyarder olan kurucusu Sam Bankman-Fried'e yönelik ABD dolandırıcılık suçlamaları, sektöre yönelik incelemeleri yoğunlaştırdı.

Das, kripto fiyatlarındaki düşüşün ve FTX'in son çöküşünün, kripto para birimlerinin "makroekonomik ve finansal istikrarımız için hem büyük hem de doğal riskler" taşıdığı yönündeki görüşünü doğruladığını söyledi.

Hindistan Merkez Bankası bu yıl, Hindistan ekonomisi kağıt paraya daha az bağımlı hale geldikçe ticari işlemlerin maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan blockchain teknolojisine dayalı kendi dijital rupisini tanıttı.

Geçtiğimiz ay Hindistan Başbakanı Narendra Modi, terör finansmanını engellemek için özel para birimlerinin daha fazla düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Modi ayrıca, geçen yıl Bitcoin'in genç nesiller için bir risk teşkil ettiğini ve "yanlış ellere" geçmesi halinde "gençliğimizi bozabileceğini" söyledi.