Hindistan orta menzilli füze test etti
Hint ordusu, Odisha eyaletinin Balasore kentinde orta menzilli füze test etti. Füzenin hedefini başarılı şekilde vurduğu belirtildi.
Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Kuruluşu'ndan yapılan açıklamada, orta menzilli yüzeyden havaya füzenin Balasore'da yerel saatle 10.30 sularında test edildiği belirtildi.
Açıklamada, füzenin hedefi başarılı bir şekilde vurduğu bilgisine yer verildi.
Hindistan, 24 Mart'ta nükleer kapasiteli, karadan karaya süpersonik BrahMos seyir füzesini başarıyla test ettiğini açıklamıştı.
Hindistan Savunma Bakanlığı, 9 Mart’ta, rutin bakım sırasında teknik bir arıza sebebiyle bir füzenin yanlışlıkla fırlatıldığını ve bunun Pakistan'a düştüğünü doğrulamıştı. Pakistan, konuyla ilgili Hindistan'a protesto notası vermişti.
Fotoğraf: Arşiv
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