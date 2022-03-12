Hindistan yanlışlıkla Pakistan’a füze fırlattı
Hindistan Çarşamba günü Pakistan’a yanlışlıkla füze fırlattığını, bunun bakım çalışmaları sırasında gerçekleşen bir “teknik arızadan” kaynaklandığını açıkladı.
Hindistan Çarşamba günü Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlattığını, bunun bakım çalışmaları sırasında gerçekleşen bir "teknik arızadan" kaynaklandığını açıkladı.
Delhi, olaydan "büyük pişmanlık duyduklarını" ve kimsenin zarar görmemesinden teselli bulduklarını belirtti.
Pakistan ordusu, füzenin ülkenin doğusundaki Mian Channu kenti yakınlarına düştüğünü ve rotasının bölgeden geçen uçakları tehdit ettiğini duyurmuştu.
Konu hakkında bir açıklama yapan Hindistan Savunma Bakanlığı, "9 Mart 2022'de rutin bakım işlemleri sırasında gerçekleşen teknik bir arıza, bir roketin yanlışlıkla fırlatılmasına yol açtı" dedi ve ekledi:
"Hindistan Hükümeti bu olayın ciddiyetinin farkında ve en üst seviyede inceleme gerçekleştiriyor."
Pakistan "Bu tür bir sorumsuzluğun nahoş sonuçlara yol açabileceği" konusunda Hindistan'ı uyardı.
Füzenin Hindistan'ın Haryana eyaletindeki Sirsa kentinden fırlatıldığı açıklandı.
Pakistan Hava Kuvvetleri'nin açıklamasına göre füze sesten üç kat hızlı bir şekilde, saatte 3 bin 700 kilometre hızla, yerden 12 kilometre yüksekten uçtu.
Füzenin Pakistan hava sahasında 124 kilometre boyunca uçtuğu açıklandı.
Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Babar İftikharon "Bu nesnenin uçuş rotası hem Hindistan hem Pakistan hava sahasında çok sayıda ulusal ve uluslararası uçuşu tehdit etti. Ayrıca düştüğü bölgedeki insanlar ve yapılara da tehlike oluşturdu" dedi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı bugün konuyla ilgili Hindistan maslahatgüzarını görüşmeye çağırdı.
Pakistan, konuyla ilgili soruşturmanın sonucunun da paylaşılmasını talep etti.Hindistan Çarşamba günü Pakistan'a yanlışlıkla füze fırlattığını, bunun bakım çalışmaları sırasında gerçekleşen bir "teknik arızadan" kaynaklandığını açıkladı.
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