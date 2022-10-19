Hindistan, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamayı düşünüyor
Hindistan, Rus petrol alımlarına bir fiyat sınırı koyma önerisini inceleyeceğini duyurdu.
Hindistan Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Hardeep Singh Puri, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hardeep Singh Puri, Batı'nın Rusya'dan gelen petrole tavan fiyat uygulama önerisini değerlendireceğini söyledi.
Puri, “Hindistan, Batı'nın Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması önerisini inceleyecek. Bunu değerlendireceğiz” dedi.
Hindistan, Rusya'dan Çin'den sonra ikinci ana petrol tüketicisi olduğu biliniyor.
Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın "ne olursa olsun" tavan fiyat belirleyen ülkelere petrol tedarik etmeyeceğini açıkladı.
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