Hindistan, Taliban'ı tanımama konusundaki tutumunun değişmediğini bildirdi

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 07:47

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 07:47

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi düzenlediği basın toplantısında, Taliban geçici hükümetinin yetkililerinin, Delhi'deki bir eğitim programına kayıt yaptırmasına ilişkin iddiaları ele aldı.

Bagchi, Afganistan'daki Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi Enstitüsü^^nün üst düzey yetkililerinin, personeline 14-17 Mart'taki Hindistan Teknik ve Ekonomik İş birliği (ITEC) çevrim içi eğitim programı kurslarına kayıt yaptırması talimatı verdiği iddia edilen bir evrakın sızdırılarak son günlerde medyada yayımlandığını anımsattı.

Hindistan'ın Kabil Büyükelçiliği'nden sözlü nota gönderilmesine ilişkin evrakta yer alan ifadelere değinen Bagchi, Hindistan tarafının, Delhi yönetiminin tanımadığı hiçbir oluşuma sözlü nota vermediğini söyledi.

Bagchi, Hindistan'ın çevrim içi olanlar da dahil eğitim programlarıyla, dünya genelindeki gelişmekte olan ülkelere destek sağlama konusunda kapasitesini genişlettiğini dile getirdi.

"TUTUMUMUZ DEĞİŞMEDİ"

Farklı Hint enstitüleri tarafından birçok konuda verilen bu eğitim kurslarının Afganistan'ın da dahil olduğu çeşitli ülkelerin vatandaşlarına açık olduğunu kaydeden Bagchi, Hindistan'ın yanı sıra Afganistan'da da yaşayan çok sayıda Afgan'ın bu kurslara katıldığı belirtti.

Bagchi, çevrim içi kursların Hindistan'a seyahati gerektirmediğinin altını çizdi.

Taliban konusunda Hindistan'ın tutumunda değişiklik olmadığını söyleyen Bagchi, "Afganistan'daki gelişmeleri nasıl gördüğümüze dair tutumumuz değişmedi. Hükümetler arası notalar olan, sözlü notaları tanınmayan oluşumlara kesinlikle vermiyoruz" ifadelerini kullandı.