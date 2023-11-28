Hindistan'da 41 işçi 17 gündür mahsurdu: 'Fare madenciler' devrede

Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:47

Güncelleme: 28.11.2023 - 17:47

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletindeki bir yol yapım çalışması sırasında kısmen çöken tünelde 12 Kasım’dan bu yana mahsur olan 41 işçinin kurtarılması için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında sona gelindi.

Sondaj makinelerinin zarar görmesinin ardından dün bölgeye getirilen 12 ‘fare madenci’ enkazı delerek çökmenin yaşandığı alana ulaştı. Yetkililerin 90 santimetre genişliğindeki borunun içinden tekerlekli sedyelerle işçileri tahliye çalışmalarının kısa süre içinde başlayacağını bildirmesinden saatler sonra ilk işçinin tünelden tahliye edildiği açıklandı. The Times of India'nın aktardığına göre, kurtarma ekibinden Chandran isimli bir mühendis, "Bir kişi kurtarıldı" açıklamasında bulundu.

‘KISA SÜRE İÇİNDE ÇIKMIŞ OLACAKLAR’

Uttarakhand Başbakanı Singh Dhami, bugün konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıklama yaparak, “İşçileri dışarı çıkarmak için boru yerleştirme işi tamamlandı. Kısa süre içinde tüm işçi kardeşlerimiz dışarı çıkarılmış olacak” ifadelerini kullanmıştı. İşçilerin yakınları ve köylüler de tünelin olduğu alanın dışında toplanmıştı. İşçi Manjeet Chaudhary’nin babası, basına yaptığı açıklamada, “O çıktığında kalbim yeniden hayata dönecek” diye konuşmuştu.

Hindistanlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamada, ülkenin iç bölgelerinden getirilen 'fare madencilerden' oluşan ekibin toprağı kazarak mahsur işçilere ulaşmaya çalışacağını bildirmişti. Yetkililer bu kişileri 'vasıflı işçiler' olarak nitelendirirken, 'fare madenciliği' çoğunlukla madenlerdeki dar geçitlerde kalan kömürü çıkarmak için Hindistan'da başvurulan tehlikeli ve tartışmalı bir yöntem olarak öne çıkıyor.

NE OLMUŞTU?

Hindistan'da 12 Kasım'da yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmı çökmüştü. Yetkililer, enkazda en az 40 işçinin mahsur kaldığını, boru aracılığıyla işçilere oksijen ve yiyecek tedarik edildiğini ifade etmişti. Enkaz altındaki işçilerden bazılarında sağlık sorunları başladığı bildirilmişti. İşçi sayısı daha sonra 41 olarak revize edilmişti.

Bir haftadır devam eden çalışmalar esnasında tünelin içinden gelen çatlama sesi üzerine sondaj makinesinin hasar gördüğünü tespit eden yetkililer, kurtarma çalışmasını durdurmuş, çalışmaların kaldığı yerden devam edebilmesi için yeni makinelerinin bölgeye gelmesini beklediklerini aktarmıştı. Afet yönetimi yetkilisi Devendra Patwal, enkaz kaldırma çalışmalarının şimdiye kadar 24 metre ilerlediğini ifade etmişti. Patwal, işçilerin yaklaşık 60 metre derinlikte olduğunu tahmin ediyor.