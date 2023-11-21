Hindistan’da tünelde mahsur kalan işçilerin ilk görüntüleri yayımlandı
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde 12 Kasım’da çöken tünelde mahsur kalan 41 işçi ilk kez görüntülendi.
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde yol çalışması sırasında inşaatı devam eden tünelin bir kısmının çökmesi sonucu 41 işçi tünelde mahsur kaldı.
12 Kasım’da yaşanan olayın ardından başlatılan kurtarma çalışmaları devam ederken işçiler günler sonra ilk kez görüntülendi.
İşçiler, kurtarma çalışmaları için süresince gıda, su ve oksijen için kullanılan büyük çaplı borular aracılığıyla kurulan endoskopik kamera sistemi ile görüntülendi. İşçiler kamera yardımı ile kurtarma ekibi ile iletişim kurarken, kendilerini tanıtması istendi.
Arama kurtarma ekipleri, geniş bir delil açarak işçileri söz konusu delikten tahliye etmeyi planlıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'a kar geliyor!
- 'Tuzlaspor'u araştırırken kongre üyesini buldum'
- İYİ Parti, Dikbayır için harekete geçti
- Bahçeli'den, Erdoğan'ın 50+1 çıkışına yanıt
- Ümit Dikbayır'dan istifa kararı!
- Anne ve kızını katleden komşu tutuklandı
- Kurdeleyi jandarma komutanına tutturdular
- Hasat edilmeyi bekleyen mısırlara rüzgar engeli
- Yargıtay’dan Can Atalay kararı
- İYİ Parti'de istifa rüzgarı dinmiyor