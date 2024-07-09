Hindistan’da 6 polis açığa alındı… Yüzlerce kişinin öldüğü izdihamdan sorumlu tutuluyorlar

Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:16

Güncelleme: 09.07.2024 - 17:16

Hindistan'ın son yıllardaki en ölümcül izdihamlarından biri, 2 Temmuz’da yaklaşık 250 bin kişinin bir guruyu dinlemek için akın etmesinin ardından meydana geldi.

Olayı soruşturan heyetin ön bulguları, gurunun toplantı için alanda belirlenen koşulları yerine getirmediklerini söyleyerek etkinliği düzenleyenleri sorumlu tuttu.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinin hükümeti, konuyu incelemek üzere kurduğu panelin bulgularına atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, "Organizatörler, gerçekleri gizleyerek etkinlik için izin aldılar. Beklenmedik bir kalabalığı davet etmelerine rağmen yeterli düzenlemeler yapmadılar ve yerel yönetim tarafından belirlenen koşullara uymadılar" ifadelerini kullandı.

”İZDİHAM BİR KOMPLONUN SONUCU”

Buna karşılık, vaizin avukatı A.P. Singh, organizatörlerin yanlış yaptığını reddederek yetkililerden hiçbir şey gizlemediklerini söyledi ve izdihamın kimliğini açıklamadığı anti-sosyal grupların komplosunun sonucu olduğunu belirtti.

Singh, polisin etkinliğin düzenlenmesinde yer alan dokuz kişiyi tutukladığını söyledi.

Hükümet, panelin, kazanın arkasında büyük bir komplo olasılığını göz ardı etmediğini, ancak daha fazla soruşturmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Eyalet hükümeti, olayın meydana geldiği Hathras kentindeki üst düzey bir bölge yetkilisinin, mekanı incelemeden etkinliğe izin verdiğini de açıkladı.

Hükümet açıklamasında, yerel yönetim ve polis yetkililerinin olayı ciddiye almadıkları ve üst düzey yetkilileri bu konuda bilgilendirmedikleri belirtildi. "Görevlerini yerine getirmedeki ihmallerinden dolayı sorumlu tutuldular" sözleri kullanıldı.

İzdiham, takipçilerin vaizin arabasının peşinden koşarak, onun hayır duasını almak ve ona daha yakından bakmak için birbirlerini çiğnemeleri üzerine meydana geldi.