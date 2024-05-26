Hindistan'da bebek hastanesindeki yangında 6 yenidoğan yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 26.05.2024 - 13:21

Güncelleme: 26.05.2024 - 13:21

Delhi İtfaiye Hizmetlerinden yapılan açıklamada, başkentin Vivek Vihar bölgesinde bulunan bir bebek hastanesinde gece saatlerinde yangın çıktığı belirtilerek, hastanede bulunan bebeklerin vatandaşların da yardımıyla dışarıya çıkartıldığı ifade edildi.

Yeni doğan bebeklerden 6'sının duman zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 5 bebeğin ise en yakın hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

"YANGIN TRAJEDİSİ YÜREKLERİ PARÇALADI"

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastane yangını trajedisi yürekleri parçaladı. Düşüncelerim yaslı ailelerle. Yaralıların da bir an evvel iyileşmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bebek hastanesindeki yangın haberi yürekleri dağladı. Yangın nedeni araştırılıyor ve ihmalin sorumluları affedilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Bu arada, görgü tanıkları, hastane yakınlarında oksijen tüpü satış noktası bulunduğunu ve bu konuda daha önce yetkililerin uyarıldığını belirtti.

Hastane yetkilileri hakkında yasal işlem başlatıldı.