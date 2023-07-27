Hindistan'da bir aile cep telefonu almak için 8 aylık bebeğini sattı
Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde bir ailenin cep telefonu satın almak için 8 aylık bebeğini sattığı bildirildi.
Eyalete bağlı Kuzey 24 Parganas bölgesinde bir ailenin, Batı Bengal'in bazı bölgelerini gezmesi ve yeni model bir cep telefonu alması komşularının dikkatini çekti.
Inquirer News'in haberine göre, komşuların sorması üzerine aile, 8 aylık bebeği sattıklarını itiraf etti.
Polis, anneyi ile bebeği alan kadını gözaltına aldı. Bebeğin babası da daha sonra gözaltına alınırken ailenin cep telefonu almak ve sosyal medya videoları çekmek için bebeği sattığı belirtildi.
Öte yandan ailenin 7 yaşındaki kız çocuğunu da satmaya çalıştığı iddia edildi.
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