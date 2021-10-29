Hindistan'da bir kız çocuğu YouTube'dan izlediği videolarla evde doğum yaptı

29 Ekim 2021 Cuma, 17:33

Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletindeki kız çocuğu 20 Ekim'de doğum yaptı fakat ailesi kızlarının doğum yaptığını iki gün sonra, odasından yeni doğan bebeğin ağladığı duyulunca öğrendi.

Kottakkal Polis Karakolu memuru MK Shaji, kız çocuğunun hemen bölge hastanesine götürüldüğünü söyledi ve hem kızın hem de yeni doğan bebeğin güvende ve iyileşmekte olduğunu ekledi. Polis, kızla aynı muhitte yaşayan 21 yaşındaki bir adamı tutukladı. Kız çocuğu reşit olmadığı için polis, adamı tecavüz suçlamasıyla ve Çocukların Cinsel Suçlardan Korunması Yasası gereğince nezarethaneye attı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, çocuk hamile olduğunu öğrendiğinde konuyu ebeveynlerine açıklamamış.

HAMİLELİĞİNİ SAKLAMIŞ

Polis, çocuğun annesinin gözünün bozuk olduğu, babası da bir hastanede gece bekçisi olarak çalıştığı için ailenin durumdan haberdar olmadığını söyledi. Shaji, kız çocuğunun hamileliğini bol giysiler giyerek saklamayı başardığını da sözlerine ekledi.

Shaji "YouTube'dan doğumla ilgili her şeyi incelemiş ve doğum esnasında göbek bağını kendi başına makasla kesmiş. Cep telefonundan YouTube'a bakarak her şeyi öğrenmiş" dedi.

Polise göre her iki aile de çocuklarının ilişkisinden haberdardı ve kız çocuğu yasal olarak evlenebileceği 18 yaşına girince evlenmeleri planlanıyordu. Fakat Shaji, kızın iki aile arasında "sorun yaratmasından" korktuğu için hamileliğini gizli tuttuğunu söyledi.