Hindistan'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Hindistan'da ilk kez bir kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu.
Hint basınında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) hafta başında ülkeye gelen ve Kerala eyaletinde bulunan 35 yaşındaki bir erkeğin rahatsızlanıp hastaneye gittiği belirtildi.
Açıklamada, hastanede bu kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konulduğu ve bunun "ülkede kaydedilen ilk maymun çiçeği virüsü vakası" olduğu ifade edildi.
Bakanlığın, Kerala'nın Kollam kentine üst düzey bir sağlık ekibi gönderdiği kaydedilen açıklamada, ekibin kamu sağlık önlemlerinin tesisi için eyalette görevli sağlık personeliyle çalışacağı aktarıldı.
Açıklamada, hükümetin durumu yakından takip ederek önleyici adımlar attığı ve salgın ihtimaline karşı eyaletlerle eşgüdümlü çalıştığı vurgulandı.
Söz konusu kişinin, BAE'de olduğu sırada maymun çiçeği hastalığı geçiren biriyle temasta olduğu öğrenildi.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde yıl başından bu yana 39 ülkede 50 ülke veya bölgede 3 binin üzerinde tespit edilmiş vaka bulunurken, hastalık nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.
Video Haberler
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Trombon ile ayı kovaladı!
- Tur otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
- İşte Çeşme'deki yangın sonrası felaket...
- Ege'den bir kötü haber daha: Yangın büyüyor
- Otomobille birini ezmeye çalışırken, işyerine daldı!
- İmamoğlu'dan 'çizme' salvosu
- Su toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu
- Plajda korkutan hortum!
- Merkez'den ‘dolarını sat’ telefonu
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’li kadın iktidarı eleştiren gencin yakasına yapıştı
- Kılıçdaroğlu ne yanıt verdi?
- AKP'li eski vekilden çarpıcı iddia
- İstanbul'un göbeğinde görülmemiş dehşet!
- Cinayetten sonra canlı yayın yapmış!
- Satır arasındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Sabaha karşı çiftlik evine kanlı baskın
- SADAT'çıdan gölge İçişleri
- Mehmet Şef'ten MasterChef yarışmacısına iş teklifi
- Ceyhan'a göre durum çok kötü